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साउथ सुपरस्टार यश से भिड़ेंगे धर्म पाजी के लाडले बेटे बॉबी देओल, ‘टॉक्सिक’ और ‘बंदर’ के बीच जबरदस्त टक्कर

Toxic Vs Bandar Box Office Clash: इस साल वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर कई क्लैश देखने को मिलने वाले हैं लेकिन बॉबी देओल की फिल्म की टक्कर यश की टॉक्सिक से देखने को मिलने वाली है, ये सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 27, 2026

Toxic Vs Bandar Box Office Clash

Toxic Vs Bandar Box Office Clash (सोर्स- एक्स)

Toxic Vs Bandar Box Office Clash: साल 2026 का जून महीना सिनेमाप्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ सुपरस्टार यश की बहुचर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज होने जा रही है, तो दूसरी ओर बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' भी उसी वीकेंड पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में दर्शकों के बीच अभी से उत्साह चरम पर पहुंच चुका है।

4 जून को रिलीज होगी यश की 'टॉक्सिक' (Toxic Vs Bandar Box Office Clash)

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पहले इस साल ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बदलकर 4 जून 2026 कर दी गई। माना जा रहा था कि इस फिल्म के सामने कोई भी निर्माता अपनी फिल्म रिलीज करने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि Toxic को बड़े बजट की पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। लेकिन अब बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' ने सबको चौंका दिया है।

5 जून को रिलीज होगी 'बंदर'

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी 'बंदर' अब 5 जून 2026 को रिलीज होगी। यानी 'टॉक्सिक' के अगले ही दिन यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी। भले ही दोनों फिल्मों की रिलीज डेट अलग है, लेकिन एक ही वीकेंड में आने के कारण इसे सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश माना जा रहा है।

22 मई को रिलीज होनी थी फिल्म (Toxic Vs Bandar Box Office Clash)

दिलचस्प बात यह है कि 'बंदर' को पहले 22 मई 2026 को रिलीज किया जाना था, जहां इसका मुकाबला 'है जवानी है तो इश्क होना है' और 'चांद मेरा दिल' जैसी फिल्मों से होना था। मगर मेकर्स ने रणनीति बदलते हुए अब इसे जून में रिलीज करने का फैसला लिया है।

सोशल मीडिया पर 'बंदर' को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। कई यूजर्स का मानना है कि बॉबी देओल अपने करियर के सबसे दिलचस्प दौर में हैं और लगातार अलग-अलग किरदार चुन रहे हैं। कुछ फैंस ने फिल्म की स्टारकास्ट और अनुराग कश्यप के निर्देशन की जमकर तारीफ की है।

'टॉक्सिक' के लिए बेताब हैं फैंस

वहीं दूसरी तरफ 'टॉक्सिक' को लेकर भी दीवानगी कम नहीं है। यश की पिछली फिल्मों की सफलता को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म ओपनिंग के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म को एक बड़े एक्शन ड्रामा के तौर पर देखा जा रहा है।

अगर दोनों फिल्मों की तुलना करें तो 'टॉक्सिक' जहां बड़े बजट और पैन इंडिया स्केल पर बनी है, वहीं 'बंदर' कंटेंट आधारित और दमदार कहानी वाली फिल्म मानी जा रही है। ऐसे में मुकाबला सिर्फ स्टार पावर बनाम कंटेंट का नहीं, बल्कि दर्शकों की पसंद का भी होगा।

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Published on:

27 Apr 2026 07:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / साउथ सुपरस्टार यश से भिड़ेंगे धर्म पाजी के लाडले बेटे बॉबी देओल, ‘टॉक्सिक’ और ‘बंदर’ के बीच जबरदस्त टक्कर

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