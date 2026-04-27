साउथ सुपरस्टार यश से भिड़ेंगे धर्म पाजी के लाडले बेटे बॉबी देओल, ‘टॉक्सिक’ और ‘बंदर’ के बीच जबरदस्त टक्कर

Toxic Vs Bandar Box Office Clash: साल 2026 का जून महीना सिनेमाप्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ सुपरस्टार यश की बहुचर्चित फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज होने जा रही है, तो दूसरी ओर बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' भी उसी वीकेंड पर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में दर्शकों के बीच अभी से उत्साह चरम पर पहुंच चुका है।