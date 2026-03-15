मशहूर रॉक म्यूजिक गिटारिस्ट का हुआ निधन, फैंस के बीच छाया मातम

Phil Campbell death: मोटरहेड के लीजेंड गिटारिस्ट फिल कैंपबेल का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि फिल कैंपबेल का निधन एक कठिन ऑपरेशन और उसके बाद लंबी मेडिकल की जंग के बाद हुआ। दरअसल, फिल कैंपबेल 13 मार्च 2026 को इंटेंसिव केयर अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह गए।