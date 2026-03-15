आर माधवन ने फर्जी प्रोफाइल पर तोड़ी चुप्पी, बोले-ये मेरा अकाउंट नहीं है…

बता दें, निर्देशक अदित्य धर ने इससे पहले फिल्म को लेकर बताया थी, "ये कहानी बदले की है, जो जसकीरत को एक बेहतर स्पाई बनाती है। दर्शक थिएटर में इसे देख कर रोमांचित होंगे।" दर्शकों के जबरदस्त क्रेज के चलते 'धुरंधर: द रिवेंज' 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने की पूरी संभावना है। दरअसल, इसका पेड प्रीव्यू 18 मार्च से शुरू होंगा और अब सबकी निगाहें 19 मार्च पर टिकी हैं कि कब ये फिल्म रिलीज होगी।