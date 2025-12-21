महाराष्ट्र: 129 नगराध्यक्ष, 3300 नगरसेवक… भाजपा की आंधी में उड़ा विपक्ष, शिंदे की शिवसेना बनी दूसरे नंबर की पार्टी

इस चुनाव में बीजेपी एक बार फिर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फडणवीस ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बीजेपी के लगभग 3,300 पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जो पार्टी के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। बीजेपी से करीब 129 नगर परिषद अध्यक्ष (नगराध्यक्ष) चुने गए हैं। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन (बीजेपी, शिंदे सेना, अजित पवार गुट) ने 75% स्थानीय निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। जबकि राज्य के कुल निर्वाचित पार्षदों में से 48% पार्षदों अकेले बीजेपी के चुनाव चिह्न पर जीते हैं।