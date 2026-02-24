मर्डर की साजिश ने पलट दी किस्मत, एक्ट्रेस का करियर हो गया तबाह, बर्बाद हुआ सबकुछ

इसी बीच 1996 में प्रतिभा फिल्म Raja Hindustani के गाने "परदेसी" में नजर आईं। फिल्म के निर्देशक Dharmesh Darshan ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रतिभा ने ये गाना दोस्ती के चलते बिना फीस लिए किया था। इसके बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लोग उन्हें इसी गाने से याद रखेंगे और वक्त ने इसे सच साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि Aditya Chopra उन्हें Dilwale Dulhania Le Jayenge में एक अहम रोल के लिए दिख रहे थे, जो बाद में Mandira Bedi को मिला, लेकिन प्रतिभा ने निजी कारणों से ये अवसर ठुकरा दिया।