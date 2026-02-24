24 फ़रवरी 2026,

बॉलीवुड

भड़क उठे नील नितिन मुकेश, शो के ब्रांड एंबेसडर का छोड़ा पद, लगाया ये बड़ा आरोप

नील नितिन मुकेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने शो द यूनिवर्सल आइडल के ब्रांड एंबेसडर का पद छोड़ दिया है। ऐसा करने का बड़ा कारण भी एक्टर ने बताया है और आयोजकों पर गंभीर आरोप भी लगाया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 24, 2026

नील नितिन मुकेश ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने शो द यूनिवर्सल आइडल के ब्रांड एंबेसडर का पद छोड़ दिया है। ऐसा करने का बड़ा कारण भी एक्टर ने बताया है और आयोजकों पर गंभीर आरोप भी लगाया है।

नील नितिन मुकेश ने छोड़ा शो के ब्रांड एंबेसडर का पद

Neil Nitin Mukesh Quits As Brand Ambassador Of Singing Show: बॉलीवुड के हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर नील नितिन मुकेश इन दिनों फिल्मों से कहीं ज्यादा एक बड़े विवाद को लेकर चर्चा में हैं। 'जॉनी गद्दार' और 'न्यूयॉर्क' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले नील ने एक म्यूजिक रियलिटी शो के मेकर्स पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। नील ने न सिर्फ इस शो से खुद को अलग कर लिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है।

नील नितिन मुकेश ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट (Neil Nitin Mukesh Post)

दरअसल, पिछले साल नील नितिन मुकेश को सिंगिंग रियलिटी शो ‘द यूनिवर्सल आइडल’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया किया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही निकली। नील के मुताबिक, शो के आयोजकों (HMC इवेंट्स) ने उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इसी को लेकर नील ने आयोजकों पर धोखाधड़ी और पेमेंट न देने का आरोप लगाया है। हद तो तब हो गई जब एक्टर को दिए गए एक-दो नहीं, बल्कि तीन चेक बाउंस हो गए।

नील नितिन मुकेश ने शो के आयोजकों पर लगाए आरोप (Neil Nitin Mukesh Quits As Brand Ambassador Of Singing Show)

नील ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने लिखा, "यह ‘द यूनिवर्सल आइडल’ के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर मेरे हटने की आधिकारिक घोषणा है। बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मेरा तय पेमेंट नहीं किया गया। मुझे दिए गए तीन चेक बाउंस हो गए, जो भरोसे और कमिटमेंट का अपमान है।"

एक्टर ने पोस्ट में बताई पेमेंट न देने की बात (Neil Nitin Mukesh Neil Nitin brand ambassador of the music reality show)

एक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने कई बार आयोजकों से बातचीत कर मामले को प्यार से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई सही जवाब नहीं मिला। हार मानकर नील ने अब इस शो, HMC इवेंट्स और इसके आयोजक शकील हासन के साथ अपने सारे रिश्ते तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिए हैं। फिलहाल, 'द यूनिवर्सल आइडल' के मेकर्स की ओर से इस मामले पर कोई सफाई नहीं आई है।

नील नितिन मुकेश करेंगे साउथ सिनेमा में कदम

पेमेंट विवादों के बीच भी नील अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर ‘एक चतुर नार’ में दिव्या खोसला कुमार के साथ देखा गया था। इससे पहले 2025 में उनकी फिल्म ‘हिसाब बराबर’ भी रिलीज हुई थी। अब नील के फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि वह जल्द ही मलयालम फिल्म ‘खलीफा’ के जरिए साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं, जो इसी साल (2026) रिलीज होने वाली है।

पिता सलीम के ब्रेन हेमरेज के बाद सलमान खान पर पड़ा है गहरा असर! करीबी दोस्त ने बताया उनका हाल
बॉलीवुड
सलीम खान को लगभग 1 हफ्ते पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। इस वक्त वह हॉस्पिटल में हैं और हर कोई जानता है सलमान खान अपने पिता से कितना क्लोज हैं। ऐसे में उनकी हालत कैसी है उसके बारे में खुद भाईजान के एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया है।

