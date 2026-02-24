भड़क उठे नील नितिन मुकेश, शो के ब्रांड एंबेसडर का छोड़ा पद, लगाया ये बड़ा आरोप

दरअसल, पिछले साल नील नितिन मुकेश को सिंगिंग रियलिटी शो ‘द यूनिवर्सल आइडल’ का ब्रांड एंबेसडर बनाया किया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही निकली। नील के मुताबिक, शो के आयोजकों (HMC इवेंट्स) ने उनके साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इसी को लेकर नील ने आयोजकों पर धोखाधड़ी और पेमेंट न देने का आरोप लगाया है। हद तो तब हो गई जब एक्टर को दिए गए एक-दो नहीं, बल्कि तीन चेक बाउंस हो गए।