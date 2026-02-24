पिता सलीम के ब्रेन हेमरेज के बाद सलमान खान पर पड़ा है गहरा असर! करीबी दोस्त ने बताया उनका हाल

Salman Khan after Salim Khan Hospitalised: बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, साथ ही उनका पूरा परिवार इंडस्ट्री में एक परफेक्ट परिवार माना जाता है। खासकर उनके पिता सलीम खान ने जिस तरह की तीनों बेटों को परवरिश दी है उसकी भी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन इन दिनों पूरे खान परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। सलीम खान को कुछ समय पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। आनन-फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। अब ऐसे में लगातार बॉलीवुड के लोग उनके मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच सलमान खान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उनके एक बेहद करीबी दोस्त ने बताया है कि इस वक्त सुपरस्टार की मानसिक हालत कैसी है।