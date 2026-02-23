Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan (सोर्स- एक्स)
Amitabh Bachchan Meets Salim Khan: बॉलीवुड की दुनिया से इन दिनों एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीला में भर्ती कराया गया। इसके बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे अस्पताल के बाहर नजर आए। इसी बीच एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें सलीम खान के साथ अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर बैठे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि दोनों दिग्गज उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन क्या यह तस्वीर सच है? हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
सलीम खान हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा लेखकों में रहे हैं, जिन्होंने 70 के दशक में फिल्मों की दिशा बदल दी। 'शोले' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म उनकी लेखनी की ताकत का प्रमाण है। सलीम-जावेद की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दीं, जिनमें अमिताभ बच्चन का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। यही वजह है कि वायरल तस्वीर को देखकर लोगों ने इसे सच मान लिया।
तस्वीर में तीनों दिग्गज एक कमरे में साथ बैठे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इसे हालिया मुलाकात बता रहे हैं। कई पोस्ट्स में दावा किया गया कि अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर खास तौर पर सलीम खान का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। तस्वीर को हजारों बार साझा किया गया और इस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।
हालांकि, जब इस तस्वीर की गहन जांच की गई तो सच्चाई कुछ और निकली। डिजिटल विश्लेषण से पता चला कि यह फोटो वास्तविक नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है। चेहरों की लाइटिंग, बैकग्राउंड और कुछ छोटी तकनीकी खामियों से साफ हुआ कि ये इमेज मॉर्फ की गई है। यानी अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर की हालिया अस्पताल मुलाकात का दावा पूरी तरह भ्रामक है।
इस मामले में खान परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शुरुआती दिनों में सलीम खान की सेहत को लेकर अपडेट साझा किए गए थे, लेकिन बाद में उनके बेटे सलमान खान ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया। तब से अस्पताल प्रशासन की ओर से भी कोई विस्तृत बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।
इस बीच सलमान खान अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की तैयारियों में व्यस्त बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके, वो परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं।
