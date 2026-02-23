Fact Check: बीमार सलीम खान से मिलने पहुंचे अमिताभ बच्चन? जानें वायरल हो रही तस्वीर का सच

Amitabh Bachchan Meets Salim Khan: बॉलीवुड की दुनिया से इन दिनों एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीला में भर्ती कराया गया। इसके बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे अस्पताल के बाहर नजर आए। इसी बीच एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें सलीम खान के साथ अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर बैठे दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया कि दोनों दिग्गज उनसे मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन क्या यह तस्वीर सच है? हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।