Bihar Politics: बिहार के कृषि मंत्री ने PM मोदी स्टाइल में लहराया गमछा, पवन सिंह के गाने पर जमकर झूमे रामकृपाल यादव

कार्यक्रम के दौरान जब पवन सिंह का चुनावों में खूब चर्चित हुआ गाना “मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट होई” बजा, तो रामकृपाल यादव खुद को रोक नहीं पाए। हाथ में गमछा थामे उन्होंने मंच पर ही उसे हवा में लहराकर माहौल गरमा दिया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और गमछा लहराते हुए नाचने लगे। इस दौरान मंत्री जी पूरे उत्साह के साथ भोजपुरी बीट पर झूमते दिखे और वहां मौजूद लोग भी तालियां बजते हुए थिरकने लगे।