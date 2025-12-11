11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

पटना

Bihar Politics: बिहार के कृषि मंत्री ने PM मोदी स्टाइल में लहराया गमछा, पवन सिंह के गाने पर जमकर झूमे रामकृपाल यादव

Bihar politics: दानापुर के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने PM मोदी की तरह गमछा लहराया और पवन सिंह के गाने ‘मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट होई’ पर जमकर थिरके। इस दौरान उन्होंने रीतलाल यादव पर निशाना भी साधा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 11, 2025

bihar politics

गमछा लहराते रामकृपाल यादव (फोटो- रंकृपाल यादव फेसबुक )

Bihar Politics:बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'गमछा हिलाकर' कार्यकर्ताओं में जोश भरने का अंदाज़ काफी लोकप्रिय हुआ था। अब इसी अंदाज़ को बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक कदम आगे ले गए हैं। पटना के दानापुर में एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में वह भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के गाने पर गमछा हिलाते हुए पूरे जोश में थिरकते नज़र आए।

पवन सिंह का गाना बजते ही छा गए रामकृपाल यादव

कार्यक्रम के दौरान जब पवन सिंह का चुनावों में खूब चर्चित हुआ गाना “मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट होई” बजा, तो रामकृपाल यादव खुद को रोक नहीं पाए। हाथ में गमछा थामे उन्होंने मंच पर ही उसे हवा में लहराकर माहौल गरमा दिया। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी जोश में आ गए और गमछा लहराते हुए नाचने लगे। इस दौरान मंत्री जी पूरे उत्साह के साथ भोजपुरी बीट पर झूमते दिखे और वहां मौजूद लोग भी तालियां बजते हुए थिरकने लगे।

गमछा बिहार के किसानों की शान है- रामकृपाल यादव

इस दौरान मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि गमछा किसानों और गरीबों की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर किसानों का सम्मान बढ़ाया, हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “यह सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों में भी जोश भरता है। उन्हें महसूस होता है कि सरकार में उनकी पहचान को सम्मान मिला है।”

विपक्ष पर साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। मंत्री यादव ने कहा, “विपक्ष हताश और निराश है। विधानसभा का इतना छोटा सत्र था, लेकिन नेता बाहर विदेशों में घूम रहे हैं। जनता ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं।” उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में विपक्ष की सीटें गिनती लायक भी रह जाएंगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

दानापुर सीट पर मिली बड़ी जीत

रामकृपाल यादव ने 2025 के चुनाव में दानापुर से RJD विधायक रीतलाल यादव को 29,133 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी। रीतलाल यादव के खिलाफ 11 आपराधिक मामले लंबित थे, जबकि रामकृपाल के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: बिहार के कृषि मंत्री ने PM मोदी स्टाइल में लहराया गमछा, पवन सिंह के गाने पर जमकर झूमे रामकृपाल यादव

