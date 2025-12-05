Bihar Politics: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कब होगी JDU एंट्री?, देखिए वीडियो संजय झा ने क्या कुछ कहा…

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एनडीए और जदयू को मिली प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ है। निशांत ने बिहार की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त किया कि उनके पिता और एनडीए पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे कहा कि पिताजी ने बिहार की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। इससे पहले भी वे जनता से किए वादे को पूरा करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है, जिसे वह जरूर पूरा करेंगे।