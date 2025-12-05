5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

Bihar Politics: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कब होगी JDU एंट्री?, देखिए वीडियो संजय झा ने क्या कुछ कहा…

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में अब जल्द ही एंट्री होगी। शुक्रवार को जदयू नेता ने इसके संकेत दे दिए, जिससे अटकलें तेज़ हो गईं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 05, 2025

JDU Executive President Sanjay Jha

जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (फोटोःIANS)

Bihar Politics: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू की कमान संभालेंगे। मुख्यमंत्री के करीबी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पत्रकारों से बात करते हुए इसके संकेत दिए। निशांत के सामने राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पार्टी और हम सब भी यही चाहते हैं,लेकिन यह फैसला अब इन्हें ही लेना है। वे कब पार्टी में अपना योगदान देंगे? इस अवसर पर जब निशांत से मीडिया ने पूछा कि उनकी राजनीति में आने की इच्छा है, तो वे मुस्कुरा कर रह गए।

जनता से वादे किए हैं वो पूरा करेंगे

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एनडीए और जदयू को मिली प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ है। निशांत ने बिहार की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त किया कि उनके पिता और एनडीए पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे कहा कि पिताजी ने बिहार की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। इससे पहले भी वे जनता से किए वादे को पूरा करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने एक करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है, जिसे वह जरूर पूरा करेंगे।

पार्टी के नेता कई बार मांग कर चुके हैं

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का गठबंधन और पार्टी के नेता कई बार मांग कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसकी जोरदार वकालत की थी। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जदयू को बचाना है तो निशांत को राजनीति में लाना ही होगा। विधानसभा चुनाव के समय ऐसी चर्चा थी कि जदयू निशांत को नालंदा जिले के किसी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संजय झा के बयान के बाद एक बार फिर निशांत की जदयू में एंट्री को बल मिला है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Dec 2025 05:36 pm

Published on:

05 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कब होगी JDU एंट्री?, देखिए वीडियो संजय झा ने क्या कुछ कहा…

