BJP National President: नितिन नबीन के प्रमोशन की वजह क्या बनी? जानिए BJYM से BJP हाईकमान तक उनका सियासी सफर

नितिन नबीन के प्रमोशन की सबसे बड़ी वजहों में से एक उनकी राष्ट्रीय स्तर की संगठनात्मक भूमिका रही है। भाजपा ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर एक कठिन जिम्मेदारी सौंपी थी। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट, संगठन विस्तार और चुनावी तालमेल पर खास फोकस किया। इसका नतीजा यह रहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी और निर्णायक जीत मिली। इसी प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया कि नितिन नबीन संकट के समय संगठन को संभालने और जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं।