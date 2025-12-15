विधानसभा सत्र में पेश होगा बिजली का संशोधित बजट! रेखा सरकार बढ़ा सकती है आवंटन राशि

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा बिजली उपभोक्ता (लगभग 83%) घरेलू हैं। सरकारी योजना के अनुसार, इन उपभोक्ताओं में से 200 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वालों का बिजली बिल शून्य आता है। जबकि 201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता‌ओं को सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 800 रुपये तय है। इसके अलावा 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को पूरा बिल चुकाना होता है। दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना पर बढ़ते खर्च को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार बिजली सब्सिडी के लिए आवंटित बजट में एक बार फिर इजाफा कर सकती है। मौजूदा वित्त साल में यह पहला मौका होगा, जब दिल्ली में बिजली सब्सिडी का खर्च 4,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर रहा है। इसी वजह से सरकार शीतकालीन विधानसभा सत्र में बिजली विभाग का संशोधित बजट पेश कर सकती है।