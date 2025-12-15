आत्महत्या के लिए मजबूर मत करो, यह स्थिति ठीक नहीं…NCR में प्रशासन पर भड़के लोग

पानी की भयंकर किल्लत होने के कारण लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में भी उन्हें टैंकरों को भारी दाम में खरीदना पड़ रहा है। एक निवासी ने भावुक होते हुए सोशल मीडिया पर लिखा "आत्महत्या करने को मजबूर मत करो, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है।" वहीं कुछ निवासियों ने अधिकारियों के इस व्यवहार को असंवेदनशील बताया और कहा कि इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ निवासियों ने साफ कहा कि हर दिन वह टैंकरों का इतना खर्चा नहीं उठा सकते। सेक्टर के कुछ हिस्सों में पुरानी पाइपलाइन टूट जाने और नई पाइपलाइन का काम में देरी होने की वजह से पानी की सप्लाई बिल्कुल जीरो है। मकान नंबर 1545, 1555,1527, 1506, 1565, 1522 और 1456 में पिछले तीन दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं आया है। इसके अलावा पॉकेट-बी के मकान नंबर 1203 और पॉकेट-सी के मकान नंबर 1136 में भी सप्लाई पूरी तरह बंद है। नई पाइपलाइन से अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है।