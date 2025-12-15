आत्महत्या के लिए मजबूर मत करो, यह स्थिति ठीक नहीं…NCR में प्रशासन पर भड़के लोग

गुरुग्राम के सेक्टर 21 में तीन दिन से पानी सप्लाई ठप
दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 21 में पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। इसके चलते लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस तरह के बन गए हैं कि लगभग 400 परिवारों की पानी के चलते पूरी दिनचर्या प्रभावित हो रही है और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। लगातार तीन दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का सोमवार को सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने सोशल मीडिया और आरडब्ल्यूए ग्रुप्स में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है।
सेक्टर-21 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रकाश लंबा और यूनाइटेड गुरुग्राम आरडब्ल्यूए ने नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रकाश लंबा का कहना है कि पानी की समस्या से संबंधित लगातार शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं, जिसके बाद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों के बर्ताव को देखकर लगता है मानों अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हों। यह हाल पॉश (VIP) इलाके का हैं, जहां बड़े-बड़े अधिकारी और व्यापारी रहते हैं।
पानी की भयंकर किल्लत होने के कारण लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में भी उन्हें टैंकरों को भारी दाम में खरीदना पड़ रहा है। एक निवासी ने भावुक होते हुए सोशल मीडिया पर लिखा "आत्महत्या करने को मजबूर मत करो, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है।" वहीं कुछ निवासियों ने अधिकारियों के इस व्यवहार को असंवेदनशील बताया और कहा कि इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ निवासियों ने साफ कहा कि हर दिन वह टैंकरों का इतना खर्चा नहीं उठा सकते। सेक्टर के कुछ हिस्सों में पुरानी पाइपलाइन टूट जाने और नई पाइपलाइन का काम में देरी होने की वजह से पानी की सप्लाई बिल्कुल जीरो है। मकान नंबर 1545, 1555,1527, 1506, 1565, 1522 और 1456 में पिछले तीन दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं आया है। इसके अलावा पॉकेट-बी के मकान नंबर 1203 और पॉकेट-सी के मकान नंबर 1136 में भी सप्लाई पूरी तरह बंद है। नई पाइपलाइन से अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है।
निवासियों का कहना है कि सुबह लगभग 40 मिनट तक मोटर चलाने के बाद भी नलों से बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है। जबकि टंकी ऑपरेटर ने पानी की सप्लाई ऑन होने के दावे किए हैं, जिससे वास्तविक हालात बिल्कुल अलग है। हालात गंभीर होते देख आरडब्ल्यूए ने लोगों से को-ऑर्डिनेट करने की अपील की है। साथ ही ग्रुप्स में लगातार मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इस मामले पर नगर निगम गुरुग्राम के मुख्य अभियंता विजय ढाका ने कहा कि सेक्टर-21 में पानी की आपूर्ति नहीं होने के पीछे के कारणों की जांच कराई जाएगी। साथ ही अधिकारियों को इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के भी निर्देश दिए गए हैं।
