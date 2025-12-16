16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

IMD का ट्रिपल अलर्ट! 17 दिसंबर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

देशभर में मौसम करवट लेने वाला है। 17 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, इसका असर दिल्ली-एनसीआर तक दिखाई देगा। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 16, 2025

Heavy Rain imd Weather Forecast

मौसम विभाग की चेतावनी (File Photo)

दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और मौसम अभी भी अपने नए-नए रंग दिखा रहा है। एक ओर जहां सुबह के समय कोहरा, दिन के समय शीतलहर और रात को कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। वहीं दूसरी ओर, दिल्ली में प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने फिर से ताजा भविष्यवाणी की है। इसके अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में भारी बारिश, आंधी-तूफान के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है। इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखेगा। यानी मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटे बहुत संवेदनशील रहने वाले हैं। इसके पीछे का कारण है 17 दिसंबर से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। बहरहाल, IMD ने कई राज्यों में ठंड और भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली एनसीआर में कैसे हैं हालात?

दिल्लीऔर आस पास के इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है और अपनी चरम स्तर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा दिल्ली की दमघोंटू हवा भी लोगों के लिए चिंताजनक विषय बनी है। कोहरा और ठंडी हवाएं प्रदूषण को हवा में फंसा लेती हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लगभग सभी स्टेशनों का AQI का स्तर गंभीर और बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

इन राज्यों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी

IMD के अनुसार दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कई हिस्सों में शीतलहर का तेज असर देखने को मिलेगा। इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में पाला पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की तरफ से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। इससे पहाड़ों पर ताजा हिमपात होगा। इसके चलते सर्दी और तेज हो जाएगी। मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका सीधा प्रभाव कम होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर यह विक्षोभ मैदानी इलाकों में शीतलहर को प्रबल बनाएगा।

बारिश का दौर अभी भी चालू

जहां देश का एक हिस्सा सर्दी से कांप रहा है, वहीं देश के दूसरे हिस्से में बारिश खत्म ही नहीं हो रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। साउथ ईस्ट अरब सागर के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण बादल छाए रह सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें

नया पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा तांडव! 24 घंटे बाद मौसम में बड़े उलटफेर की संभावना, IMD की नई भविष्यवाणी
नई दिल्ली
Delhi weather Forecast New western disturbance active imd new Rain Prediction for 9-10-11-12-13 December

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Delhi News

IMD latest forecast

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

Updated on:

16 Dec 2025 04:53 pm

Published on:

16 Dec 2025 04:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / IMD का ट्रिपल अलर्ट! 17 दिसंबर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

आधी रात चलती बस में लड़की से दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड…दिल्ली में 13 साल पहले कैसे हुई थी ‘निर्भया’ से हैवानियत?

Delhi Nirbhaya case 13th anniversary ​​Gang rape in moving bus
नई दिल्ली

बीजेपी के मंत्री सिरसा ने लोगों से मांगी माफी, जानें वजह

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने लोगों से मांगी माफी
राष्ट्रीय

तुम्हें जाना होगा, आई-आई…दिल्ली में थाली-चम्मच लेकर सड़कों पर उतरी AAP, रेखा सरकार को कोसा

AAP protest against delhi pollution AQI Weather latest Prediction Delhi NCR
नई दिल्ली

जानिए हडसन का खूनी इतिहास और हडसन लेन से लूथरा भाइयों का कनेक्शन

Luthra brothers arrested by goa police
राष्ट्रीय

एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है तो कल…नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर AAP

aap priyanka kakkar and congress reaction on nitish kumar hijab controversy
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.