दिल्ली में लगेगा 20 हजार रुपये का चालान, निकलने से पहले जान लें ये नियम

GRAP-4 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले गैर-BS-6 मानक वाले प्राइवेट वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। केवल BS-6 डीजल/पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन NCR में भी बैन हैं (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर)। बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात हैं, जो ANPR कैमरों और मैनुअल चेकिंग से वाहनों की जांच कर रही हैं। नियम तोड़ने पर वाहन तुरंत डायवर्ट या वापस भेजे जा रहे हैं।