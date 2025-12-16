16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

राष्ट्रीय

IGI एयरपोर्ट पर 228 उड़ानें रद्द, कई रूट बदले, धुंध की मार से परेशान फ्लाइट यात्री

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए IGI एयरपोर्ट पर 228 उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया साथ ही 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 16, 2025

228 उड़ानें रद्द (IANS)

IGI Airport Flight Cancelled: दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे और जहरीले स्मॉग की मोटी चादर ने जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुबह 498 तक पहुंच गया, जबकि शाम तक यह 427 पर रहा, जिससे शहर लगातार 'गंभीर' प्रदूषण श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने से सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इसका असर उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है।

IGI एयरपोर्ट पर 228 उड़ानें रद्द

कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। सोमवार को कुल 228 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां रोजाना करीब 1,300 उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने कई फ्लाइट्स पहले से ही कैंसिल कर दीं ताकि यात्रियों को लंबे इंतजार से बचाया जा सके। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई यात्री घंटों तक फंसे रहे और सामान के लिए इंतजार करते नजर आए।

एयर इंडिया ने 40 उड़ानें की रद्द

एयर इंडिया ने मंगलवार को घने कोहरे की आशंका जताते हुए करीब 40 उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रभावित यात्रियों को मुफ्त रीशेड्यूलिंग या पूरा रिफंड दिया जा रहा है।

मशहूर इतिहासकार के बेटे ने एयर इंडिया को कोसा

प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के बेटे सैम डेलरिम्पल भी इस कोहरे की मार झेलने वालों में शामिल थे। वे 12 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। हैदराबाद जाने वाली उनकी एयर इंडिया फ्लाइट AI 2513 को बार-बार डिले करने के बाद अंततः कैंसिल कर दिया गया। सैम ने सोशल मीडिया पर लिखा, "@airindia दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तरह गड़बड़ है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए 3 बजे उठा, लेकिन 12 घंटे डिले के बाद फ्लाइट कैंसिल। स्टाफ ने यात्रियों को सूचना तक नहीं दी।"

स्कूलों में बदलाव

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नर्सरी से क्लास 5 तक के सभी स्कूलों में अब केवल ऑनलाइन क्लासेस होंगी। पहले पैरेंट्स को फिजिकल या वर्चुअल क्लास चुनने का विकल्प था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। इससे छोटे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क से बचाया जा सकेगा।

Grap 4 लागू

दिल्ली में GRAP के स्टेज-4 प्रतिबंध लागू हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक और अन्य उपाय शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और शांत हवाओं के कारण प्रदूषक फंस रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो रही है।

Published on:

16 Dec 2025 09:11 am

Hindi News / National News / IGI एयरपोर्ट पर 228 उड़ानें रद्द, कई रूट बदले, धुंध की मार से परेशान फ्लाइट यात्री

