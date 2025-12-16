IGI एयरपोर्ट पर 228 उड़ानें रद्द, कई रूट बदले, धुंध की मार से परेशान फ्लाइट यात्री

कम विजिबिलिटी के कारण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। सोमवार को कुल 228 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 5 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां रोजाना करीब 1,300 उड़ानें संचालित होती हैं। इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने कई फ्लाइट्स पहले से ही कैंसिल कर दीं ताकि यात्रियों को लंबे इंतजार से बचाया जा सके। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई यात्री घंटों तक फंसे रहे और सामान के लिए इंतजार करते नजर आए।