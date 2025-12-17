‘AQI इतनी खराब कि बचने यहां चले आए’ , वायरल हुआ वीडियो तो लोगों ने कहा- पहाड़ भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एक्यूआई (AQI) स्तर को नियंत्रित करने के लिए मिस्टिंग स्प्रेयर तैनात करने के बयान की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े "छिपाने" का आरोप लगाया और गुप्ता के इस दावे पर सवाल उठाया कि एक्यूआई "तापमान की तरह है।" वैसे दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शहर भर में प्रदूषण के नौ प्रमुख क्षेत्रों में 305 स्प्रेयर तैनात करने के दावे किए हैं।