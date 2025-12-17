‘AQI इतनी खराब कि बचने यहां चले आए’ , वायरल हुआ वीडियो तो लोगों ने कहा- पहाड़ भी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं

रोहतांग दर्रे में ट्रैफिक जाम का एक दृश्य (Social Media Video Grab)
Rohtang Pass Viral Video: दिल्ली को घने कोहरे की चादर और प्रदूषण ने घेर लिया है, जिसके चलते राजधानी के कई निवासियों को अस्थायी रूप से पहाड़ों की ओर रुख करना पड़ा है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी यातायात की समस्या खड़ी हो गई है।
Rohtang Pass Car Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोहतांग दर्रे के पास निजी और व्यावसायिक वाहनों की लंबी कतारें रुकी हुई दिखाई दे रही हैं।
इस वीडियो को एक्स पर इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया, “क्या ये लोग ज़हरीले AQI से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये जाम किसी शहर की सड़क पर नहीं, रोहतांग दर्रे की है। अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है। छुट्टियां भी नहीं हैं। फिर भी इतना भारी ट्रैफ़िक है। आख़िर ऐसी क्या बात है जो सबको यहां खींच ला रही है?”
इस वीडियो को निखिल सैनी नाम के एक्स यूजर ने अपनी वॉल पर पोस्ट किया, जिसको 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 834 लोग इसे रिपोस्ट कर चुके हैं। यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा था, "AQI इतना खराब है कि लोग रोहतांग को पृथ्वी का आखिरी हिस्सा मान रहे हैं।"
एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, “हमेशा की तरह भयानक। पहाड़ किसी को नहीं बुला रहे हैं। वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और सभी कारों से बचना चाहते हैं।” एक अन्य यूजर ने लिखा, "जल्द ही उनका AQI भी बढ़ जाएगा।"
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले कुछ समय से 300 से 700 के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते राजधानी और आसपास के क्षेत्र की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है।
दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता हमेशा से चिंता का विषय रही है, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें और भी गिरावट आई है, जो लगातार "अत्यंत खराब" और "गंभीर" श्रेणियों के बीच बनी हुई है। कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 300 से ऊपर के एक्यूआई को "अत्यंत खराब" श्रेणी में रखा गया है, जबकि 400 से ऊपर के स्तर को "गंभीर" माना जाता है।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एक्यूआई के खराब होने की वजह स्थिर मौसम, धीमी हवा और पूरे क्षेत्र में छाई धुंध की मोटी परत है। इस जहरीली धुंध से हजारों निवासी प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से कई आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द और अन्य श्वसन संबंधी लक्षणों की शिकायत कर रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एक्यूआई (AQI) स्तर को नियंत्रित करने के लिए मिस्टिंग स्प्रेयर तैनात करने के बयान की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर प्रदूषण के आंकड़े "छिपाने" का आरोप लगाया और गुप्ता के इस दावे पर सवाल उठाया कि एक्यूआई "तापमान की तरह है।" वैसे दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शहर भर में प्रदूषण के नौ प्रमुख क्षेत्रों में 305 स्प्रेयर तैनात करने के दावे किए हैं।
