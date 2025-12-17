छह गांवों के किसानों की बल्ले-बल्ले! ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड समेत NCR के दो जिलों में विकसित होंगे कई सेक्टर

बैठक में विधायक ने कहा कि नूंह और तावडू में सेक्टर विकसित करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यहां जिला लघु सचिवालय, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले से मौजूद हैं। विधायक ने उम्मीद जताई कि दोनों शहरों में सेक्टर विकास का काम जल्द शुरू होगा। नूंह विधायक ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इन जिलों में सेक्टर विकसित करने की योजना बनी थी, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि साल 2009 में नूंह और मेवात के तावडू में सेक्टर विकसित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन साल 2017 में भाजपा सरकार ने इस परियोजना को रद कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोबारा सेक्टर विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया।