दिल्ली में 96 साल पुराना वो मिठाई भंडार, पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी तक थे जिसके मुरीद, अब बंद होगी

इस दुकान का नाम अन्नपूर्णा भंडार है, जिसकी स्थापना साल 1929 में हुई थी। पिछले 60 सालों से इस दुकान को 81 साल के मिहिर मुखर्जी चला रहे हैं। यह दुकान बंगाली मिठाइयों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रही है। इसकी शुरुआत मिहिर मुखर्जी के दादा, एमएम मुखर्जी ने की थी, जो ब्रिटिश रेलवे में कार्यरत थे। ब्रिटिश रेलवे से रिटायर होने के बाद एमएम मुखर्जी साल 1911 में कोलकाता से दिल्ली आए और उन्होंने बंगाली मिठाइयों की यह दुकान शुरू की। कई दशकों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से दुकान मालिक और मकान मालिक के बीच विवाद शुरू हो गया। मकान मालिक दुकान का किराया एक से डेढ़ लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहा था। इसी विवाद के चलते अंततः दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया।