शादी समारोह के बीच स्टेज पर पहुंचे प्रेमी ने दुल्हन को पहना दी वरमाला, देखता रहा दूल्हा, लौटी बारात

Delhi Wedding: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाला सामने आया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक शादी समारोह में उस समय हलचल मच गई, जब एक प्रेमी अचानक जयमाला स्टेज पर पहुंच गया। जयमाला स्टेज पर पहुंचा प्रेमी दुल्हन के सामने घुटनों पर बैठ गया और दुल्हन की ओर देखने लगा। इसपर दुल्हन भी घुटनों पर बैठ गई। यह देख स्टेज पर मौजूद दूल्हे के होश फाख्ता हो गए। इसमें सबसे खास और हैरानी वाली बात ये है कि दुल्हन के पिता ने बेटी के मन की बात समझते हुए उसका हाथ उसके प्रेमी के हाथों में दे दिया। इसके बाद दूल्हा जयमाला छोड़कर स्टेज से चलता बना। बारात में जयमाला के समय शादी में आए इस मोड़ से बाराती भी हैरान रह गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रिका. कॉम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।