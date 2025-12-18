BJP मंत्री के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, बोले-हमारी सरकार में नहीं था इतना पॉल्यूशन

दिल्ली की प्रदूषित हवा इन दिनों सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। वहां का AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। सुबह के समय धुंध, स्मॉग और कोहरे की इतनी मोटी परत छाई रहती है कि वहां के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। रेखा सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाने की बात कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हस्तक्षेप किया है, लेकिन इतने उपायों के बाद भी जमीनी स्तर की कहानी कुछ और ही कह रही है। इन सब के बीच पार्टियों में आपस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने प्रदूषण से संबंधित कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पीर्टी पर प्रदूषण बढ़ाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मौजूदा हालातों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।