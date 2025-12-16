16 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है तो कल…नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर AAP

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Dec 16, 2025

aap priyanka kakkar and congress reaction on nitish kumar hijab controversy

नीतीश कुमार पर हिजाब विवाद को लेकर प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस पर भड़के

बिहार के मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला का हिजाब उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो पर आ रहे रिएक्शंस से राजनीति में हलचल तेज हो गई है और एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार की इस हरकत की कड़ी आलोचना की है। विपक्षी इस हरकत को महिला के सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं विपक्षियों ने बिहार राज्य की महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

आम आदमी पार्टी का तीखा हमला

आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने X पर पोस्ट करते हुए इस हरकत को शर्मनाक बताया और लिखा कि अगर सत्ता में बैठा आदमी किसी महिला का नकाब हटा सकता है तो आने वाले समय में यह कौन तय करेगा कि मेरे ढके हुए हाथ उन्हें आपत्तिजनक लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नियंत्रण एक कपड़े के टुकड़े पर नहीं रुकता है। समानता का मतलब जबरदस्ती नहीं, सहमति होता है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।

कांग्रेस पार्टी ने भी साधा निशाना

कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह हरकत क्षमा के लायक भी नहीं है। यह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने एक महिला डॉक्टर जो अपना नियुक्ति पत्र लेने आई थी, उसका हिजाब खींचने का प्रयास किया। बिहार में सबसे ऊंचे पद पर बैठकर कोई इतनी शर्मनाक हरकत कर दे रहा है तो सोचो उस राज्य की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतिश के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने भी इस्तीफे की मांग की है।

आखिर पूरा मामला क्या है?

यह पूरी घटना सचिवालय 'संवाद' की है। वहां 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मंच पर 10 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन ही दिए गए थे। उन 10 डॉक्टरों में नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर शामिल थी। जब वह मंच पर पहुंची तो उन्होंने चेहरे पर हिजाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने हिजाब देखकर उनसे पूछा कि यह क्या है और फिर खुद से उनका हिजाब नीचे खींच दिया। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद वीडियो वायरल हो गया।

आम आदमी पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Delhi News

नीतीश कुमार

political

political news

politics

Published on:

16 Dec 2025 02:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है तो कल…नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर AAP

