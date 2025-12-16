एक आदमी औरत का नकाब हटा सकता है तो कल…नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर AAP

यह पूरी घटना सचिवालय 'संवाद' की है। वहां 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मंच पर 10 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन ही दिए गए थे। उन 10 डॉक्टरों में नुसरत परवीन नाम की महिला डॉक्टर शामिल थी। जब वह मंच पर पहुंची तो उन्होंने चेहरे पर हिजाब पहना हुआ था। नीतीश कुमार ने हिजाब देखकर उनसे पूछा कि यह क्या है और फिर खुद से उनका हिजाब नीचे खींच दिया। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद वीडियो वायरल हो गया।