जानिए हडसन का खूनी इतिहास और हडसन लेन से लूथरा भाइयों का कनेक्शन

लूथरा भाइयों का कारोबारी सफर दिल्ली में उसी हडसन लेन से शुरू हुआ, जिसका नाम एक ब्रिटिश मेजर विलियम स्टीफन रेक्स हडसन के नाम पर है। उस मेजर ने 1857 के विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया था। हडसन ने उस दौरान बहादुर शाह जफर के बेटों और पोते का सिर सरेआम कत्ल करवा दिया था। मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर (पोता) ने मेजर हडसन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

22 सितंबर, 1857 को हडसन उन्हें बैलगाड़ी में लाल किला ले जा रहा था। खूनी दरवाजा पार करते वक्त उनके काफिले को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। लोग सर पर कफन (सफेद कपड़ा) बांध कर आए हुए थे। हडसन परेशान हो गया। उसने तीनों के सर कलम करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उनकी लाशें चांदनी चौंक पर खुले में रखवा दीं।

खूनी दरवाजा मध्य दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास है। यह दरवाजा (गेट) सड़क के बीचोंबीच है। अंग्रेजों ने यहां छह शहजादों को कत्ल कर दिया था और तीन के सिर इसी गेट से टंगवा दिए थे।