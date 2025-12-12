Romeo Lane के मालिक गौरव लूथरा कभी करते थे नौकरी, पिता थे बीकर सप्लायर

इसके बाद लूथरा भाइयों ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अलग-अलग नाम से एक के बाद एक कई कैफे-क्लब खोलते चले गए। इसी कड़ी में रोमियो लेन की शुरुआत हुई। सबसे पहले दिल्ली के सिविल लाइंस में खुला। फिर लगातार खुलता गया और आज दो दर्जन से ज्यादा शहरों में रोमियो लेन नाम से क्लब चल रहे हैं। यह देश से बाहर दुबई तक भी पहुंच गया है। उन्होंने अपना ऑफिस मॉडल टाउन में रखा है। उनकी कंपनी का नाम जीएस फूड्स स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है। गौरव और सौरभ ने काम बांट रखा है। पैसों से जुड़ा काम गौरव देखते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। रोमियो लेन ब्रांड के चेहरे सौरभ हैं।