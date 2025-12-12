कसाब, मेमन, अफजल गुरु को फांसी के फंदे पर लटकाने की हरी झंडी प्रणव दा ने दी थी

आपको याद होगा कि मेमन को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुजरिम मान चुकी थी। राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बावजूद मेमन को बचाने की कोशिश हो रही थी। वह भी मजहब के नाम पर। यह एक बेहद खतरनाक खेल था। उनके कार्यकाल के लगभग पहले दो साल यूपीए की सरकार रही और उसके बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। प्रणव कुमार मुखर्जी का दोनों सरकारों को लेकर तटस्थ भाव रहा। दोनों के प्रति उनमें सदभाव बना रहा। राष्ट्रपति भवन पहुंचते ही वे पूरी तरह से तटस्थ और निरपेक्ष हो गए। उन पर कोई ये आरोप लगाने का साहस भी नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने सांसद पुत्र या कांग्रेस में सक्रिय पुत्री सुष्मिता मुखर्जी के करियर को गति देने में किसी तरह की मदद की।