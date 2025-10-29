कौन हैं शिवांगी सिंह? फाइटर जेट राफेल उड़ान में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ आईं नजर, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन

Wing Commander Shivangi Singh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इतिहास रच दिया। फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर जेट में 30 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी। अंबाला एयर बेस से उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति के साथ को-पायलट के रूप में मौरिशस की झलक दिखाने वालीं विंग कमांडर शिवांगी सिंह नजर आईं। यही वो पल था जब भारत की इकलौती महिला राफेल पायलट ने राष्ट्रपति को आसमान की सैर कराई।