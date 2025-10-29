Patrika LogoSwitch to English

कौन हैं शिवांगी सिंह? फाइटर जेट राफेल उड़ान में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ आईं नजर, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन

Who is Shivangi Singh: भारत की एकमात्र महिला राफेल पायलट विंग कमांडर शिवांगी सिंह ने अंबाला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक राफेल उड़ान देखी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 29, 2025

Wing Commander Shivangi Singh

स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह (Photo-ANI)

Wing Commander Shivangi Singh: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इतिहास रच दिया। फ्रांस निर्मित राफेल फाइटर जेट में 30 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी। अंबाला एयर बेस से उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति के साथ को-पायलट के रूप में मौरिशस की झलक दिखाने वालीं विंग कमांडर शिवांगी सिंह नजर आईं। यही वो पल था जब भारत की इकलौती महिला राफेल पायलट ने राष्ट्रपति को आसमान की सैर कराई।

15,000 फीट की ऊंचाई, 700 किमी/घंटा की रफ्तार

ग्रुप कैप्टन अमित गहानी, 17 स्क्वाड्रन (गोल्डन एरो) के कमांडिंग ऑफिसर ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई। उड़ान 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। राष्ट्रपति ने इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया और स्टेशन के विजिटर बुक में लिखा, 'राफेल पर यह उड़ान मेरे लिए अविस्मरणीय है। इस शक्तिशाली विमान की पहली सवारी ने मुझे राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नया गर्व दिया।'

कौन हैं शिवांगी सिंह?

वाराणसी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली विंग कमांडर शिवांगी सिंह बचपन में दिल्ली के एयर फोर्स म्यूजियम गई थीं। वहां से उड़ान का जुनून शुरू हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से स्नातक करने के बाद हैदराबाद के इंडियन एयर फोर्स एकेडमी (AFA) में ट्रेनिंग ली।

2017 में दूसरी बैच की महिला फाइटर पायलट बनीं

2017 में कमीशन प्राप्त करते ही मिग-21 बाइसन उड़ाना शुरू किया – जो IAF का सबसे चुनौतीपूर्ण विमान माना जाता है। बाद में राफेल की ट्रेनिंग ली और भारत की पहली और इकलौती महिला राफेल पायलट बनीं।

ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्शन

शिवांगी सिंह 17 स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरो' का हिस्सा हैं – यही स्क्वाड्रन भारत के पहले राफेल फ्लीट का घर है। ऑपरेशन सिंदूर (2025 में पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई) में इस स्क्वाड्रन ने अहम भूमिका निभाई थी। राफेल की सटीक मारक क्षमता और लंबी दूरी की मिसाइलों ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। शिवांगी सिंह उस मिशन की कोर टीम में शामिल थीं।

राष्ट्रपति का दो फाइटर जेट में उड़ान का रिकॉर्ड

2023 में सुखोई-30 MKI में उड़ान भरकर राष्ट्रपति ने इतिहास रचा था। अब राफेल में उड़ान भरकर वे दो अलग-अलग फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं।

Published on:

29 Oct 2025 06:37 pm

Hindi News / National News / कौन हैं शिवांगी सिंह? फाइटर जेट राफेल उड़ान में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ आईं नजर, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन

