पीएम मोदी के सामने ओवैसी ने फाड़ा वक्फ कानून! कहा- हम किसी से नहीं डरते, मस्जिदों के लिए कुछ भी कर सकते हैं

Bihar Elections: ओवैसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के लिए पोठिया में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे वक्फ कानून लेकर आए और हमने उनके सामने उसे काला कानून कहकर फाड़ दिया।

पटना

Shaitan Prajapat

Oct 29, 2025

Asaduddin Owaisi

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 8 दिन का समय बचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियों अपने उम्मीदवार के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। चुनावी रैली में नेता एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोल रहे है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पोठिया पहुंचे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमल कर हमला बोला।

'वक्फ कानून को काला कानून बनाकर फाड़ दिया'

ओवैसी ने बुधवार को बिहार के किशनगंज जिले के पो​ठिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हैदराबाद के सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार जब वक्फ कानून लेकर आई थी तो अपने उसे काला कानून करार दिया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के मंत्रियों के सामने वक्फ कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया था।

'हम किसी से डरने वाले नहीं'

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी मस्जिदों पर आंच आई तो हम कुछ भी कर सकते है। उन्होंने कहा कि हमें सही के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ऐसा करना सिखाया है। हमें डरना नहीं सिखाया गया है। ओवैसी ने कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं है।

चिराग पासवान ने बोला ओवैसी पर हमला

आपको बता दे कि ओवैसी ने मंगलवार बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान ​इस पार्टी को वोट ना दे। ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने कहा कि कैसी सोच है उनकी समझ जाइए। ये लोग इसी सोच के साथ बिहार आए है। लेकिन बीजेपी की सोच बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया है। सभी योजनाओं का फायदा सभी लोगों को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव है।

