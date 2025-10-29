पीएम मोदी के सामने ओवैसी ने फाड़ा वक्फ कानून! कहा- हम किसी से नहीं डरते, मस्जिदों के लिए कुछ भी कर सकते हैं

आपको बता दे कि ओवैसी ने मंगलवार बीजेपी के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान ​इस पार्टी को वोट ना दे। ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भड़क गए। उन्होंने कहा कि कैसी सोच है उनकी समझ जाइए। ये लोग इसी सोच के साथ बिहार आए है। लेकिन बीजेपी की सोच बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया है। सभी योजनाओं का फायदा सभी लोगों को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव है।