‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राहुल गांधी ने मोदी-नीतीश पर साधा निशाना (Photo-X Congress)
बिहार के मुजफ्फरपुर में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद ने कहा- मैं देश के हर जिले में गया हूं। जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं।
कांग्रेस सांसद ने कहा- मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आपने दिल्ली बनाई, बेंगलुरु की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया खून पसीना दिया। मुंबई को आपने मदद दी, दुबई आपकी मेहनत से बना है। आप अलग-अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
चुनावी रैली को राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दो दशकों के शासन के बावजूद बिहार के लोगों को प्रगति से वंचित रखा गया है। नीतीश के लंबे कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए गांधी ने कहा- बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। यही आपकी सच्चाई है।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जो अक्सर खुद को "अति पिछड़ा" बताते हैं, बुनियादी जनता की ज़रूरतें पूरी करने में नाकाम रहे हैं। गांधी ने पूछा- मुझे बताइए कि उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए क्या किया है।
कांग्रेस सांसद ने कहा- क्या आप ऐसा राज्य चाहते हैं जहां आपको कुछ न मिले? हमें ऐसा बिहार चाहिए जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार हो। उन्होंने कहा- मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है। मेड इन चाइना।
इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा- नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और GST लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो, मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि यह मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए।
