मुझे गिरफ्तार करो…दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बोले प्रशांत किशोर

दो वोटर कार्ड मामले में चुनााव आयोग के नोटिस पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है तो मुझे गिरफ्तार करें। पीके ने कहा- चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान बिहार के लोगों को डरा नहीं सका, मतदाताओं के नाम हटाने के उनके प्रयास विफल हो गए हैं। मैं 2019 से अपने गांव कोनार का पंजीकृत मतदाता हूं, लेकिन मैंने दो साल कोलकाता में बिताए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से रिकॉर्ड वहां भी मौजूद हैं।