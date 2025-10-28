Bihar Election 2025: ‘राहुल-तेजस्वी जननायक नहीं’, जानें तेज प्रताप ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Election 2025: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर सवाल भी उठाया है। तेज प्रताप ने कहा कि वे अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है।