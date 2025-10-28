Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: ‘राहुल-तेजस्वी जननायक नहीं’, जानें तेज प्रताप ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Assembly Election 2025: जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा- लालू प्रसाद की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर छत्रछाया है। अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएंगे तब मानेंगे।

पटना

image

Ashib Khan

Oct 28, 2025

तेज प्रताप ने तेजस्वी और राहुल पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर सवाल भी उठाया है। तेज प्रताप ने कहा कि वे अपने दम पर कुछ कर सकें तो उन्हें जननायक कहने पर विचार किया जा सकता है।

राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

 तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि सच्चे जननायक कौन हैं? कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये जननायक हैं। लेकिन जो लोग खुद को जननायक कह रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बता दें कि पटना के राजद कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए पोस्टर लगाए गए है। 

लालू को भी बताया जननायक

तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भी जननायक बताया है। उन्होंने कहा- लालू प्रसाद की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर छत्रछाया है। अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाएंगे तब मानेंगे।

‘गरीबों और युवाओं का मार्गदर्शन है’

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष ने कहा कि मेरे पास लालू जी का मार्गदर्शन नहीं है। मेरे पास बिहार के गरीबों और युवाओं का मार्गदर्शन है। मैं उसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं खुद काम करके परिणाम दिखाऊँगा।

महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप

बता दें कि पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग से पार्टी बनाई। उन्होंने पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा। इस बार विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप यादव की पार्टी मैदान में है। खुद तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में होगा रोमांचक मुकाबला

महागठबंधन-एनडीए के अलावा प्रशांत किशोर की भी पार्टी चुनावी मैदान में है। दरअसल, विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टी उतरने से मुकाबला रोमांचक माना जा रहा है। इसके अलावा AAP और AIMIM भी अपनी किस्मत अजमा रही है।

दो चरणों में होगा मतदान

बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। प्रदेश में किसी भी गठबंधन और पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी।

