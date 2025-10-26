Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल-खरगे समेत इन नेताओं को किया शामिल; देखें पूरी लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम है। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल का नाम है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 26, 2025

कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। इसी बीच कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत 40 नेताओं का नाम हैं। वहीं इस लिस्ट में अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार को भी शामिल किया गया है। 

राहुल गांधी कब करेंगे चुनाव प्रचार

वहीं बिहार में राहुल गांधी कब से चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे इसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी त्योहारों का समय चल रहा है। त्योहारों का मौसम खत्म होते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदेश में सक्रिय हो जाएंगे। 

पहले से ही मौजूद है कई नेता

बता दें कि बिहार में कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भले की अभी जारी हुई हो, लेकिन पहले से ही कई नेता मौजूद है। प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पहले ही मौजूद है। दरअसल, महागठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ पार्टी के नेता तालमेल और बेहतर करने पर काम कर रहे हैं।

इन नेताओं को किया शामिल

कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम है। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल का नाम है। इस सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, इमरान प्रतापगढ़ी, जीतू पटवारी, शकील अहमद खान और पप्पू यादव का भी नाम शामिल हैं।

चुनाव लड़ने पर है ध्यान-कृष्णा अल्लावरु

वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान चुनाव लड़ने पर है। उन्होंने कहा- किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में और किसी भी राज्य में जब भी टिकट वितरण होता है तो कुछ असंतोष जरूर होता है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी जायज है। इस मुद्दे को हम पार्टी के स्तर पर सुलझा लेंगे।

दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी। इस बार एनडीए-महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और AIMIM भी चुनावी मैदान में है।

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा…जानें तेजस्वी ने और क्या-क्या किए वादे
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

26 Oct 2025 06:57 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल-खरगे समेत इन नेताओं को किया शामिल; देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देशभर में लागू होगा SIR: पहले चरण में बंगाल, असम, केरल सहित इन 10 राज्यों में होगी शुरुआत

Election Commission
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले जारी नहीं होंगे Exit Polls, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें वजह

Election Commission
राष्ट्रीय

सीएम पद से दे दूंगा इस्तीफा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

महागठबंधन की सरकार आने पर वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, Tejashwi Yadav ने किया वादा

राष्ट्रीय

तेजस्वी-राहुल BJP का तीखा हमला, कहा- संविधान बचाने की बात करने वाले अब रच रहे हैं साजिश

Tejashwi Yadav-Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.