बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राहुल-खरगे समेत इन नेताओं को किया शामिल; देखें पूरी लिस्ट

वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने टिकट वितरण को लेकर उपजे असंतोष को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा ध्यान चुनाव लड़ने पर है। उन्होंने कहा- किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में और किसी भी राज्य में जब भी टिकट वितरण होता है तो कुछ असंतोष जरूर होता है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी जायज है। इस मुद्दे को हम पार्टी के स्तर पर सुलझा लेंगे।