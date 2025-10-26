Bihar Election 2025: पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा…जानें तेजस्वी ने और क्या-क्या किए वादे

तेजस्वी यादव ने जनता से किए वादे (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को लुभाने के लिए वादे भी किए जा रहे है। इसी बीच रविवार को राजद नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने और कई वादे किए। तेजस्वी यादव ने कहा- अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई, तो बिहार के पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा जन वितरण प्रणाली के वितरकों को मानदेय दिलवाने का काम करेंगे। वहीं प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली के लोगों के अनुकंपा में लागू उम्र सीमा भी बढ़ाया जाएगा।
इस दौरान तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर हमें नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार और समाज के अन्य वर्गों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इन चर्चाओं के आधार पर, हमने वादा किया था कि आगामी चुनावों में उनकी मदद के लिए योजनाएँ पेश की जाएँगी। उनकी आर्थिक स्थिति और स्वरोज़गार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें पाँच साल तक समेकित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वे अपने काम के लिए ज़रूरी उपकरण खरीद सकें।
तेजस्वी यादव ने कहा- बिहार की जनता बदलाव चाहती है और अगर हमारी सरकार, यानी महागठबंधन की सरकार, सत्ता में आती है, तो हमारे पास कुछ वादे हैं जिन्हें हम पूरा करने का इरादा रखते हैं। तेजस्वी ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, न ही किसी को उनसे कोई शिकायत है। बिहार की जनता ने पिछली सरकार को 20 साल दिए और अब हम सिर्फ़ 20 महीने मांग रहे हैं।
बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंंबर मतगणना होगी।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग