Bihar Election 2025: पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा…जानें तेजस्वी ने और क्या-क्या किए वादे

इस दौरान तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर हमें नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार और समाज के अन्य वर्गों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इन चर्चाओं के आधार पर, हमने वादा किया था कि आगामी चुनावों में उनकी मदद के लिए योजनाएँ पेश की जाएँगी। उनकी आर्थिक स्थिति और स्वरोज़गार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें पाँच साल तक समेकित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वे अपने काम के लिए ज़रूरी उपकरण खरीद सकें।