रामविलास पासवान ने 2005 में खेला था मुस्लिम सीएम फेस का दांव, बेटे चिराग ने उसी चाल से महागठबंधन को घेरा

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग करने वाले चिराग पासवान ने 29 में से महज एक सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 25, 2025

चिराग पासवान ने खेला मुस्लिम दांव (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि और भी डिप्टी सीएम घोषित किए जाएंगे। मुस्लिमों को लेकर कोई ऐलान नहीं होने के बाद महागठबंधन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए है। इसी बीच चिराग पासवान ने भी मुस्लिमों को लेकर कहा कि आप जब तक बंधुआ मजदूर बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागेदारी कब मिलेगा। 

चिराग ने एक्स पर किया पोस्ट

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी - तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री! अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?

RJD को मिली थी 75 सीटें

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2005 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोजपा ने चुनाव लड़ा था। वह आरजेडी और एनडीए के बाद तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में लोजपा ने 29 सीटें जीती थी, जिनमें दो मुस्लिम विधायक जीते थे। वहीं राजद को 75 और NDA को 92 सीटें मिली। लेकिन ये दोनों भी बहुमत से दूर रहे। 

क्या है रामविलास पासवान का 2005 वाला CM फेंस वाला दांव

इसके बाद रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम फेस वाला दांव खेला था, लेकिन इस पर राष्ट्रीय जनता दल तैयार नहीं हुई। इसके बाद पासवान ने आरजेडी और न ही एनडीए का समर्थन किया, जिससे प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 

पार्टी में हुई बगावत

रामविलास पासवान के इस फैसले के बाद पार्टी में बगावत हो गई। इसके बाद बाद पार्टी से 12 विधायक अलग हो गए। फिर चुनाव हुए और पार्टी को महज 10 सीटों पर ही जीत मिली। फिर विधायकों की मदद से एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। 

NDA ने पांच मुस्लिमों को दिया टिकट

बिहार में मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग करने वाले चिराग पासवान ने बिहार चुनाव 2025 में महज एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। दरअसल, इस चुनाव में लोजपा (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जदयू ने 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। 

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

25 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / National News / रामविलास पासवान ने 2005 में खेला था मुस्लिम सीएम फेस का दांव, बेटे चिराग ने उसी चाल से महागठबंधन को घेरा

