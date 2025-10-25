रामविलास पासवान ने 2005 में खेला था मुस्लिम सीएम फेस का दांव, बेटे चिराग ने उसी चाल से महागठबंधन को घेरा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि और भी डिप्टी सीएम घोषित किए जाएंगे। मुस्लिमों को लेकर कोई ऐलान नहीं होने के बाद महागठबंधन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए है। इसी बीच चिराग पासवान ने भी मुस्लिमों को लेकर कहा कि आप जब तक बंधुआ मजदूर बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागेदारी कब मिलेगा।