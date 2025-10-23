बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, अल्लावरु की विदाई; इस नेता को बनाया यूथ कांग्रेस का प्रभारी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वर्तमान में अल्लावरु बिहार प्रभारी हैं। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष ने मनीष शर्मा को तत्काल प्रभाव से भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। उन्होंने आगे कहा, "पार्टी निवर्तमान प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के योगदान की सराहना करती है।