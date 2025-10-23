Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, अल्लावरु की विदाई; इस नेता को बनाया यूथ कांग्रेस का प्रभारी

कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 23, 2025

कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से किया मुक्त (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वर्तमान में अल्लावरु बिहार प्रभारी हैं। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष ने मनीष शर्मा को तत्काल प्रभाव से भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। उन्होंने आगे कहा, "पार्टी निवर्तमान प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के योगदान की सराहना करती है। 

यूथ कांग्रेस ने किया पोस्ट

भारतीय युवा कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- एक नए अध्याय की शुरुआत! मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई। युवा आंदोलन के प्रति वर्षों के मार्गदर्शन, मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के लिए श्री कृष्णा अल्लावरु  का हार्दिक आभार।

राहुल गांधी बनाने चाहते थे NSUI अध्यक्ष

मनीष शर्मा एमपी के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी मनीष शर्मा को करीब 8 साल पहले NSUI का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। संगठन की एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि मनीष शर्मा में महात्मा गांधी का डीएनए दिखता है। बताया जा रहा है कि उस समय आंतरिक विरोध के चलते उन्हें मन मुताबिक पद नहीं दे पाए थे।

अल्लावरु पर उठे थे सवाल

बता दें कि बिहार विधासनभा चुनाव 2025 में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कृष्णा अल्लावरु पर कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। उन नेताओं का मानना है कि यह अल्लावरु पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है। एक साल पहले उदय भानु चिब को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था।

महागठबंधन में सीएम फेस घोषित

गुरुवार को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के सीएम फेस का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया है। इस पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "हम लगातार यह बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में INDIA महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है। वो ही गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।

