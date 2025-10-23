Bihar Election 2025: क्या है डबल ‘M’ फैक्टर, जो इस बार चुनाव में डालेगा सबसे ज्यादा प्रभाव

Bihar Election 2025: बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। किसी भी गठबंधन को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। गुरुवार को महागठबंधन ने तेजस्वी यावद को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया है। बिहार में इस बार सबसे ज्यादा डबल ‘M’ फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा।