Mohania Vidhan Sabha: इस सीट से राजद ने बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को दिया समर्थन, जानें क्या है बड़ी वजह

Mohania Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। दूसरे फेज के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। इसी बीच राजद ने मोहनिया विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान का समर्थन किया है। इस सीट से रवि पासवान निदर्लीय चुनाव लड़ रहे है। यहां से RJD प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। इसलिए आरजेडी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है।