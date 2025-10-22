Mohania Vidhan Sabha: इस सीट से राजद ने बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे को दिया समर्थन, जानें क्या है बड़ी वजह

राजद ने रवि पासवान को दिया समर्थन (Photo-X kaimurrjd)
Mohania Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। दूसरे फेज के नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। इसी बीच राजद ने मोहनिया विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान का समर्थन किया है। इस सीट से रवि पासवान निदर्लीय चुनाव लड़ रहे है। यहां से RJD प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। इसलिए आरजेडी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे रवि पासवान को महागठबंधन का प्रत्याशी मानकर उनके पक्ष में मतदान करें। बता दें कि रवि पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है।
बुधवार को महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। मोहनिया से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया। दरअसल, चुनाव आयोग में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी का आरोप था कि आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन बिहार की रहने वाली नहीं हैं। वह यूपी के चंदौली जिले की निवासी है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए EC ने श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया।
अपना नामांकन रद्द होने पर राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन फूट-फूटकर रोने लगीं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया और मेरा नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगातार आरओ और सीओ पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि वे लाचार हैं। भाजपा, पीएम मोदी और अमित शाह दबाव डाल रहे थे और कौन दबाव डाल रहा होगा?
उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अदालत जाऊंगी। यहां से भाजपा उम्मीदवार संगीता ने अधिसूचना की तारीख के बाद अपना जाति प्रमाण पत्र जमा किया, लेकिन उन्होंने इसे 13 अक्टूबर को जमा किया... लेकिन चूंकि वह भाजपा से हैं, इसलिए कुछ नहीं किया जाएगा।
