Bihar Election 2025: महागठबंधन में दूरी कम करने पहुंचे अशोक गहलोत, कह दी बड़ी बात

अशोक गहलोत के अलावा बिहार के लिए AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने भी लालू और तेजस्वी यादव से बुधवार को मुलाकात की। राजद नेताओं से मुलाकात के बाद अल्लावरु ने कहा- हमने आगे की रणनीतियों और सरकार बनने के बाद राज्य के लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। कल हर विवरण दिया जाएगा। NDA को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है।