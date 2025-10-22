Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: महागठबंधन में दूरी कम करने पहुंचे अशोक गहलोत, कह दी बड़ी बात

Bihar Chunav 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। महागठबंधन में घटक दलों के बीच दूरी कम करने के लिए अशोक गहलोत ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 22, 2025

लालू-तेजस्वी से अशोक गहलोत ने की मुलाकात (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। इसी बीच कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत बुधवार सुबह पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर करीब एक घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद गहलोत ने मीडिया से कहा- हमारी अच्छी चर्चा हुई। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल हर भ्रम दूर हो जाएगा।

मिलकर चुनाव लड़ रहा महागठबंधन

इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद पर भी प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें है और करीब 5-10 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला हो सकता है। 

राहुल-तेजस्वी करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत 

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया कि बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे।

सीट बंटवारे पर क्या बोले गहलोत

इससे पहले सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता गहलोत ने कहा- तमाम काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक दो दिन में जो भी भ्रम है वो स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कई सीटों पर फ्रेंडली मुकाबले पर कहा- लोकल परिस्थितियां होती हैं, फ्रेंडली फाइट मानी जाती है। इसे बहुत बड़े रूप में नहीं देखना चाहिए।"

अल्लावरु ने भी तेजस्वी से की मुलाकात

अशोक गहलोत के अलावा बिहार के लिए AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने भी लालू और तेजस्वी यादव से बुधवार को मुलाकात की। राजद नेताओं से मुलाकात के बाद अल्लावरु ने कहा- हमने आगे की रणनीतियों और सरकार बनने के बाद राज्य के लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। कल हर विवरण दिया जाएगा। NDA को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। 

कोई विवाद नहीं-तेजस्वी यादव

वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में किसी भी तरह के विवाद नहीं होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल सबको जवाब मिल जाएगा। बता दें कि गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: 243 नहीं अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, जानें वोटिंग से पहले एक सीट का कैसे हुआ नुकसान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

22 Oct 2025 03:32 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: महागठबंधन में दूरी कम करने पहुंचे अशोक गहलोत, कह दी बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फर्जी दस्तावेजों से नकली UK स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार

राष्ट्रीय

IRCTC घोटाला मामला: लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने तैयार किए 12 गवाह

राष्ट्रीय

चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मां लगाती रही गुहार, बेटे ने किए चाकू से 16 वार, जानिए क्या थी वजह

राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे होगी भयंकर बारिश! इन इलाकों में जनजीवन हो सकता है अस्त-व्यस्त, अलर्ट घोषित

maharashtra rain alert
मुंबई

Viral Video of Diwali: दिवाली पर गिफ्ट में सोहन  पापड़ी मिली तो भड़के कर्मचारी, फैक्ट्री के गेट पर फेंके डिब्बे

Viral Video of Diwali
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.