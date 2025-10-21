बिहार चुनाव 2025: 243 नहीं अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, जानें वोटिंग से पहले एक सीट का कैसे हुआ नुकसान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के बाद अब महागठबंधन को भी बड़ा झटका है। महागठबंधन के घटक दल VIP के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। जानकारी के अनुसार सुगौली विधानसभा सीट से VIP प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। ऐसे में अब महागठबंधन प्रदेश की 243 सीटों में से 242 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बता दें कि इससे पहले एनडीए के घटक दल लोजपा (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। सीमा सिंह ने मढौरा विधानसभा से नामांकन भरा था।