बिहार चुनाव नहीं लडे़गी झामुमो, जानें क्या बताई वजह

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर खींचातानी रही। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए राजद, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली मुकाबला होगा।