11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: सरकार ने रद्द किया लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट, अभी कहां हैं आरोपी

गोवा पुलिस के निवेदन पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही, दोनों आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जानिए, कहां छिपे हैं आरोपी

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 11, 2025

Goa Night club fire luthra brothers

गोवा नाइट क्लब आग प्रकरण से संबंधित लूथरा बंधु। ( फोटो: X Handle/ Lone Wolf Adda.)

भारत सरकार ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। दोनों भाई अग्निकांड के कुछ ही देर बाद देश से फरार हो गए थे। वह दोनों थाइलैंड भाग गए थे। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी।

फुकेट से आगे नहीं जा पाएंगे आरोपी

आरोपियों का पासपोर्ट रद्द होने के बाद जांच अधिकारियों ने कहा कि दोनों आरोपी अब फुकेट (थाईलैंड) से आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। जांच अधिकारियों ने कहा कि अब इंटरपोल और अन्य कूटनीतिक रास्तों के जरिए दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया है।

जांच में जुटे अधिकारियों ने कहा कि 7 दिसंबर की रात 1.17 बजे जब नाइट क्लब आग की चपेट में था, उस दौरान लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे। उन्होंने थाईलैंड जाने का प्लान बनाया और प्लान बनाया और टिकट बुक किया। पुलिस के इन आरोपों पर लूथरा ब्रदर्स के वकील ने दलील दी कि उनकी यात्रा पहले से तय थी।

उनके वकील ने दिल्ली की रोहिणी अदालत को बताया कि सौरभ 6 दिसंबर को ही 'काम के सिलसिले में' थाईलैंड चले गए थे। उनका कहना है कि दोनों भाई 'तुरंत गिरफ्तारी के बिना भारत लौटने के लिए कानूनी सुरक्षा' मांग रहे हैं। इधर, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

2 दिन के भीतर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

गोवा पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस घटना के सिर्फ दो दिन के अंदर जारी हुआ है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया में एक हफ्ता या उससे ज्यादा समय लगता है, लेकिन गोवा पुलिस की कोशिशों और केंद्रीय एजेंसियों के मजबूत सपोर्ट की वजह से यह प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई।

वहीं, इस मामले से जुड़े एक और आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। उसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। अग्निकांड में जब पुलिस टीम उसके घर गई तो वह फरार मिला था। हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी को राष्ट्रीय राजधानी में ढूंढा और हिरासत में लिया गया।

6 लोग अब तक लिए जा चुके हैं हिरासत में

पुलिस सूत्रों ने कहा कि अजय गुप्ता को गोवा लाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजय गुप्ता समेत इस मामले में अब तक छह लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब तक, पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और एक कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 07:43 am

Published on:

11 Dec 2025 07:42 am

Hindi News / National News / गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: सरकार ने रद्द किया लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट, अभी कहां हैं आरोपी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.