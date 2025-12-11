गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: सरकार ने रद्द किया लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट, अभी कहां हैं आरोपी

पुलिस सूत्रों ने कहा कि अजय गुप्ता को गोवा लाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजय गुप्ता समेत इस मामले में अब तक छह लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब तक, पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और एक कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं।