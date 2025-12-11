गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: सरकार ने रद्द किया लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट, अभी कहां हैं आरोपी

गोवा नाइट क्लब आग प्रकरण से संबंधित लूथरा बंधु। ( फोटो: X Handle/ Lone Wolf Adda.)
भारत सरकार ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। दोनों भाई अग्निकांड के कुछ ही देर बाद देश से फरार हो गए थे। वह दोनों थाइलैंड भाग गए थे। गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी।
आरोपियों का पासपोर्ट रद्द होने के बाद जांच अधिकारियों ने कहा कि दोनों आरोपी अब फुकेट (थाईलैंड) से आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। जांच अधिकारियों ने कहा कि अब इंटरपोल और अन्य कूटनीतिक रास्तों के जरिए दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सकता है। इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया है।
जांच में जुटे अधिकारियों ने कहा कि 7 दिसंबर की रात 1.17 बजे जब नाइट क्लब आग की चपेट में था, उस दौरान लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे। उन्होंने थाईलैंड जाने का प्लान बनाया और प्लान बनाया और टिकट बुक किया। पुलिस के इन आरोपों पर लूथरा ब्रदर्स के वकील ने दलील दी कि उनकी यात्रा पहले से तय थी।
उनके वकील ने दिल्ली की रोहिणी अदालत को बताया कि सौरभ 6 दिसंबर को ही 'काम के सिलसिले में' थाईलैंड चले गए थे। उनका कहना है कि दोनों भाई 'तुरंत गिरफ्तारी के बिना भारत लौटने के लिए कानूनी सुरक्षा' मांग रहे हैं। इधर, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
गोवा पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी कि इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस घटना के सिर्फ दो दिन के अंदर जारी हुआ है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया में एक हफ्ता या उससे ज्यादा समय लगता है, लेकिन गोवा पुलिस की कोशिशों और केंद्रीय एजेंसियों के मजबूत सपोर्ट की वजह से यह प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हुई।
वहीं, इस मामले से जुड़े एक और आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। उसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। अग्निकांड में जब पुलिस टीम उसके घर गई तो वह फरार मिला था। हालांकि, बाद में पुलिस ने आरोपी को राष्ट्रीय राजधानी में ढूंढा और हिरासत में लिया गया।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि अजय गुप्ता को गोवा लाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजय गुप्ता समेत इस मामले में अब तक छह लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब तक, पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और एक कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं।
