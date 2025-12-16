तुम्हें जाना होगा, आई-आई…दिल्ली में थाली-चम्मच लेकर सड़कों पर उतरी AAP, रेखा सरकार को कोसा

AAP Protest: दिल्ली में मंगलवार को सियासत का अलग ही रंग देखने को मिला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को घेरने के लिए AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध किया। इसमें दिल्ली के प्रदूषण को मुख्य मुद्दा बनाया गया और रेखा सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। इसके तहत मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता थाली चम्मच बजाते हुए सड़कों पर उतरे और 'प्रदूषण तुम्हें जाना होगा' 'आई-आई एक्यूआई' जैसे नारे लगाए। इसके साथ रेखा गुप्ता सरकार पर प्रदूषण के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की।