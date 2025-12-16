16 दिसंबर 2025,

नई दिल्ली

तुम्हें जाना होगा, आई-आई…दिल्ली में थाली-चम्मच लेकर सड़कों पर उतरी AAP, रेखा सरकार को कोसा

AAP Protest: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने थाली चम्मच बजाकर प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताया।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Dec 16, 2025

AAP protest against delhi pollution AQI Weather latest Prediction Delhi NCR

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन।

AAP Protest: दिल्ली में मंगलवार को सियासत का अलग ही रंग देखने को मिला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को घेरने के लिए AAP के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध किया। इसमें दिल्ली के प्रदूषण को मुख्य मुद्दा बनाया गया और रेखा सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। इसके तहत मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता थाली चम्मच बजाते हुए सड़कों पर उतरे और 'प्रदूषण तुम्हें जाना होगा' 'आई-आई एक्यूआई' जैसे नारे लगाए। इसके साथ रेखा गुप्ता सरकार पर प्रदूषण के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की।

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर टिका है एक्यूआई

दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू किए हैं। मंगलवार को भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 380 दर्ज किया गया, जो खराब स्थिति में है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को पटपड़गंज में 368, द्वारका में 362, पंजाबी बाग में 420 सैलारपुर में 449 एक्यूआई दर्ज किया गया। जो बेहद खराब स्थिति में माना जाता है।

दिल्ली में क्या है मौसम की भविष्यवाणी

बात अगर दिल्ली के मौसम की करें तो IMD के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को पूरे दिन कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 17 से 21 दिसंबर तक सिर्फ सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। इसके बाद हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर दिल्ली-एनसीआर तक दिखाई देने की संभावना है।

20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग का कहना है कि 17-18 दिसंबर के बीच हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते पहाड़ों पर जहां बर्फबारी की संभावना है, वहीं मैदानी क्षेत्र यानी दिल्ली-एनसीआर में भी इसका साफ असर दिखाई दे सकता है। IMD का कहना है कि इस दौरान उत्तर-पश्चिम से बहने वाली ठंडी व शुष्क हवाएं करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि 20 और 21 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

