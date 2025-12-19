स्विट्जरलैंड की तकनीक से रोकेंगे भू-स्खलन-नितिन गडकरी

लोकसभा में गडकरी ने टोल नाको को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि जल्द ही देश के सभी नेशनल हाइवे से टोल नाके हटा दिए जाएंगे। सरकार एक ऐसी सीमलेस ट्रैफिक प्लान पर काम कर रही है, जिसमें टोल देने के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गडकरी ने बताया कि अब नई तकनीक के जरिए गाडियां 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टोल पॉइंट से निकल सकेंगी। वहां कोई बैरियर या नाका नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी टोल पॉइंट से गुजरेगी, वहां लगे हाई-टेक कैमरे आपकी नंबर प्लेट और फास्टैग की फोटो ले लेंगे। इसके बाद टोल राशि लिंक किए गए बैंक अकाउंट से कट जाएगी। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत अगर किसी सडक़ का टोल 60 किमी के लिए तय है और वाहन केवल 15 किमी ही चलते हैं, तो सिर्फ 15 किमी का ही भुगतान करना होगा।