5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

UPSC उम्मीदवारों को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने CSE 2023 CSAT चुनौती याचिकाएं खारिज कीं… HC ने की अमह टिप्पणी

UPSC उम्मीदवारों को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने CSE 2023 CSAT चुनौती याचिकाएं खारिज कीं... HC ने की अमह टिप्पणी

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 05, 2026

UPSC aspirants get a shock from the Delhi High Court

UPSC:दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर-2 यानी सीसैट को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका सीमित होती है और वह परीक्षा से जुड़े हर फैसले में दखल नहीं दे सकती। कोर्ट के मुताबिक, प्रश्नपत्र की प्रकृति, कठिनाई स्तर और पाठ्यक्रम से जुड़े विषय तय करना विशेषज्ञों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का काम है, न कि अदालत का। इसलिए इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया।

आपको बता दें कि इस मामले कि सुनवाई जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ कर रही थी। कोर्ट ने असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सीसैट पेपर में ऐसे कई प्रश्न पूछे गए, जो तय किए गए पाठ्यक्रम से बाहर थे। उनका कहना था कि इससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि वह विशेषज्ञों द्वारा लिए गए शैक्षणिक निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकरण की तरह विचार नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि अदालत न तो प्रश्नों की दोबारा समीक्षा कर सकती है और न ही अपनी राय को परीक्षा आयोजित करने वाली विशेषज्ञ संस्थाओं की राय के स्थान पर रख सकती है, क्योंकि ऐसा करना न्यायिक दायरे से बाहर होगा।

कोर्ट ने विशेषज्ञों के अधिकार क्षेत्र को बताया अहम

अदालत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका स्तर क्या होगा, यह तय करना विषय विशेषज्ञों का काम है। कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के शैक्षणिक फैसले लेने की क्षमता अदालतों के पास नहीं होती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सीसैट पेपर-2 में करीब 11 सवाल कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी किताबों से पूछे गए, जबकि नियमों के मुताबिक यह पेपर सिर्फ कक्षा 10 के स्तर तक होना चाहिए था। इसी दलील के आधार पर उन्होंने मेरिट सूची में बदलाव, नई मुख्य परीक्षा कराने या फिर अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।

ये भी पढ़ें

कलयुगी बेटे की क्रूरता, खाने में देरी हुई तो डंडों से पीट-पीटकर किया लहूलुहान…मां ने अस्पताल में तोड़ा दम
नई दिल्ली
Jewar domestic dispute son murder his mother

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

05 Feb 2026 04:35 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / UPSC उम्मीदवारों को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने CSE 2023 CSAT चुनौती याचिकाएं खारिज कीं… HC ने की अमह टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 साल से क्या कर रहे थे?…RTI पर दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने एमसीडी की लगा दी क्लास

delhi high court slams mcd over rti transparency failure
नई दिल्ली

आप हमारी शादी कराना चाहते थे, लेकिन…तीन बहनों को कोरियन से हुआ प्यार, सामने आया काला सच

New update in Ghaziabad 3 sisters suicide case girls adopted korean name
नई दिल्ली

डरावना सच: दिल्ली में 10 साल में 37 हजार नबालिग लड़कियां गायब, आखिर कहां जा रही बच्चियां? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

37,000 minor girls have gone missing in Delhi in the last 10 years
नई दिल्ली

कलयुगी बेटे की क्रूरता, खाने में देरी हुई तो डंडों से पीट-पीटकर किया लहूलुहान…मां ने अस्पताल में तोड़ा दम

Jewar domestic dispute son murder his mother
नई दिल्ली

दंपति ने हवाला के जरिए दुबई में खरीदी 34 करोड़ की संपत्ति, दिल्ली में 18 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, जानें ED ने क्यों की कार्रवाई?

ED raid Delhi Kapil Agarwal Dubai property seizure in FEMA Rule hawala Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.