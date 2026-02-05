डरावना सच: दिल्ली में 10 साल में 37 हजार नबालिग लड़कियां गायब, आखिर कहां जा रही बच्चियां? जानें चौंकाने वाले आंकड़े

आपको बता दें कि ये आंकड़े और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक साढ़े चार हजार से अधिक किशोरियों समेत इस आयु वर्ग के कुल छह हजार से ज्यादा लड़के-लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कई किशोरियों की हत्या कर दी गई हो सकती है या फिर उन्हें जबरन मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया गया हो। हालात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एनसीआर के अन्य शहरों में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिखाई देती। लगातार सामने आ रहे ये मामले बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं।