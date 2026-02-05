कलयुगी बेटे की क्रूरता, खाने में देरी हुई तो डंडों से पीट-पीटकर किया लहूलुहान…मां ने अस्पताल में तोड़ा दम

आपको बता दें यह पूरा मामला जेवर के कोतवाली क्षेत्र के दयौरार गांव का है। यहां पर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। बुधवार को 55 वर्षीय पत्नी रुक्मणी का अपने बेटे के साथ झगड़ा हो गया। बहस करने के दौरान अचानक उसका बेटा आपा खो बैठा और डंडे और परात से अपनी ही मां रुकमणी पर हमला करने लगा। झगड़े की आवाज सुनकर मौके पर पड़ोसी पहुंचे तो देखा कि महिला लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। पड़ोसियों ने महिला को आनन-फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले में आरोपी युवक के पिता ने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।