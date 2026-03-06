Bengal Election 2026: बंगाल में ममता के ‘M’ फैक्टर की काट के लिए BJP ने तैयार की रणनीति, जानें चुनौती

बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना है। इसके अलावा ममता बनर्जी की नकद सहायता योजनाओं को चुनौती देना भी है। बीजेपी का मानना है कि प्रदेश में अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जो उसके लिए कठिन हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश की 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इन सीटों पर TMC को समर्थन मिलता है। हालांकि इन इलाकों के बाहर बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। नेताओं का कहना है कि पार्टी को उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश है।