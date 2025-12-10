10 दिसंबर 2025,

बुधवार

भिंड

अहमदाबाद से आई देवरानी ने जेठानी के साथ कर दिया ‘कांड’…

mp news: दिवाली मनाने के लिए आई देवरानी की जेठानी के जेवरात देख बिगड़ी नीयत...

भिंड

image

Shailendra Sharma

Dec 10, 2025

bhind news

devrani steals jethani jewellery (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने लालच में आकर अपने ही घर में चोरी कर ली और फिर देवी आने का नाटक किया। हालांकि चोरी के जेवरात बेचने के चक्कर में महिला पकड़ी गई और उसकी करतूत का खुलासा हो गया। करीब डेढ़ महीने बाद अब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। चोरी किए हुए सभी जेवरात आरोपी महिला के जेठानी के हैं।

अहमदाबाद से आई देवरानी ने चुराए जेठानी के जेवरात

घटना भिंड जिले के बरोही थाना इलाके के लावन गांव की है जहां रहने वाले धर्मेन्द्र जोशी के घर पर उसका छोटा भाई जितेन्द्र जोशी अपनी पत्नी राखी जोशी के साथ अहमदाबाद से दिवाली मनाने के लिए अक्टूबर महीने में गांव आया था। दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजन के लिए धर्मेन्द्र की पत्नी ने अपने जेवरात निकालकर पूजन में रखे तो उन्हें देखकर देवरानी राखी की नीयत बिगड़ गई। पूजा के बाद जेठानी ने जेवरात उठाकर अलमारी में रख दिए थे। रात में जब सो गए तो देवरानी राखी ने अलमारी से सारे जेवरात निकाल लिए और सामान बिखेर दिया और घर के दरवाजे खोल दिए जिससे शक हो कि घर में चोरी हुई है।

माता आने का किया नाटक

घर से जेवरात गायब होने पर बड़े भाई धर्मेन्द्र व उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में फॉरेंसिक जांच में घर में किसी बाहरी व्यक्ति के फिंगर प्रिंट नहीं मिले। इस कारण पुलिस को देवरानी राखी पर शक हुआ लेकिन जैसे ही उससे पूछताछ शुरु की तो राखी ने देवी आने का नाटक करना शुरु कर दिया। परिवारवाले उसके झांसे में आ गए और उसका साथ देने लगे। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी। करीब एक महीने बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की देवरानी राखी जेवरात बेचने की फिराक में है। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी से उसे पूछताछ के लिए बुलवाया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। उसके पास से सोने का मंगलसूत्र, झुमकी, पायल, करधनी और अंगूठियां समेत ढाई लाख का माल बरामद किया गया है।

10 Dec 2025 06:50 pm

