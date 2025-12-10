अहमदाबाद से आई देवरानी ने जेठानी के साथ कर दिया ‘कांड’…

घर से जेवरात गायब होने पर बड़े भाई धर्मेन्द्र व उसकी पत्नी ने पुलिस को सूचना दी पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में फॉरेंसिक जांच में घर में किसी बाहरी व्यक्ति के फिंगर प्रिंट नहीं मिले। इस कारण पुलिस को देवरानी राखी पर शक हुआ लेकिन जैसे ही उससे पूछताछ शुरु की तो राखी ने देवी आने का नाटक करना शुरु कर दिया। परिवारवाले उसके झांसे में आ गए और उसका साथ देने लगे। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी। करीब एक महीने बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की देवरानी राखी जेवरात बेचने की फिराक में है। इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी से उसे पूछताछ के लिए बुलवाया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल कर लिया। उसके पास से सोने का मंगलसूत्र, झुमकी, पायल, करधनी और अंगूठियां समेत ढाई लाख का माल बरामद किया गया है।