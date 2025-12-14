एसआईआर: 1.79 लाख मतदाताओं के पिता का नाम गलत, 48 हजार का जेंडर बदला

सबसे अधिक विसंगति पिता के नाम के मिलान न होने से जुड़ी है। इस श्रेणी में 1 लाख 79 हजार 177 मतदाता शामिल हैं, जो कुल मतदाता सूची का 13.79 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर वे मतदाता हैं, जिनकी उम्र और पिता की उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर दर्ज है। ऐसे 1 लाख 12 हजार 253 मतदाता हैं, जो कुल सूची का 8.64 प्रतिशत हैं। इसके अलावा 89 हजार 510 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनकी उम्र और पिता की उम्र में 45 साल से अधिक का अंतर है। बीएलओ का कहना है कि उपलब्ध समय में इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एसआईआर का उद्देश्य ही मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, इसलिए हर संभव सुधार किया जाएगा।