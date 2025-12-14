गड्ढे में फंसी नीलगाय की मौत, पांच दिन बाद वन विभाग ने निकाला शव

अटेर. भिण्ड रोड पर बीएसएनएल की लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। लाइन के लिए कार्य कर रही कंपनी ने छह से सात फीट गहरे गड्ढे खोदे हैं, जिन्हें खुला छोड़ दिया है। रविवार की शाम थाने से 50 मीटर की दूरी पर लाइन के एक गड्ढे से वन विभाग की टीम ने नीलगाय का शव निकाला। नीलगाय पांच दिन पहले गड्ढे में गिरी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। नीलगाय से जब बदबू दौड़ी, तब रहवासियों ने गड्ढे में झांककर देखा तो उसमें मृत नीलगाय पड़ी थी। घटना के बाद लोगाें में बीएसएनएल की लाइन का कार्य कर रही कंपनी ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश है।