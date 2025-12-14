14 दिसंबर 2025,

रविवार

भिंड

गड्ढे में फंसी नीलगाय की मौत, पांच दिन बाद वन विभाग ने निकाला शव

थाने के पास भिण्ड रोड पर सड़क किनारे खुले गड्ढे में पांच दिन पूर्व रात के अंधेरे में एक नीलगाय जा गिरी।उसने निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई।

भिंड

image

Vikash Tripathi

Dec 14, 2025

bhind news

अटेर. भिण्ड रोड पर बीएसएनएल की लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। लाइन के लिए कार्य कर रही कंपनी ने छह से सात फीट गहरे गड्ढे खोदे हैं, जिन्हें खुला छोड़ दिया है। रविवार की शाम थाने से 50 मीटर की दूरी पर लाइन के एक गड्ढे से वन विभाग की टीम ने नीलगाय का शव निकाला। नीलगाय पांच दिन पहले गड्ढे में गिरी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। नीलगाय से जब बदबू दौड़ी, तब रहवासियों ने गड्ढे में झांककर देखा तो उसमें मृत नीलगाय पड़ी थी। घटना के बाद लोगाें में बीएसएनएल की लाइन का कार्य कर रही कंपनी ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश है।

बता दें थाने के पास भिण्ड रोड पर सड़क किनारे खुले गड्ढे में पांच दिन पूर्व रात के अंधेरे में एक नीलगाय जा गिरी।उसने निकलने का काफी प्रयास किया, लेकिन अंत में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर रविवार शाम चार बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर गड्ढे से मृत नीलगाय को बाहर निकाला गया। नीलगाय गाय का शव पुराना होने के कारण उसके शरीर से बदबू आ रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया जानलेवा गड्ढे 15 दिन से खुले पड़े हैं। जिनमें आवारा जानवर ही नहीं, वाहन चालक भी हादसे का शिकार हो रहे हैं।

खुले गड्ढे में गिरकर नीलगाय की मौत हुई है। जांच करेंगे, यदि लापरवाही सामने आती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

क्रतिका शुक्ला, रेंजर, वन विभाग अटेर

Published on:

14 Dec 2025 05:58 pm

