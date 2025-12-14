कलेक्टर ने प्रस्तावों पर लगाई मुहर, 10 वार्डों की सीमाओं में हुआ परिवर्तन

एआई जनरेटेड फोटो
MP News: मध्यप्रदेश के भिंड शहर में नगरपालिका ने करीब 15 दिन की कवायद के बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों का सीमांकन और पुर्नगठन कर लिया है। यह सूची शुक्रवार को ही तैयार हो गई थी, शनिवार को कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए।
हालांकि वार्डों के पुर्नगठन और सीमाओं के निर्धारण संबंधी विस्तृत जानकारी नगरपालिका के सूचना पटल पर रखी जाएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के करीब 10 वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। वार्ड क्रमांक 11 की आबादी करीब 12 हजार है, इसलिए इसमें से तीन वार्ड निर्धारित किए जाएंगे।
जबकि 24 एवं 25 की आबादी से पांच वार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। वार्ड क्रमांक 14, 15, 16, 17 एवं 18 में भी बदलाव का प्रस्ताव है। वार्ड क्रमांक 16 एवं 17 को की कुछ आबादी आसपास के वार्डों में शामिल कर इन दोनों को मर्ज करने का प्रस्ताव है। हालांकि इन प्रस्तावों को अमली जामा दावे-आपत्तियों का समय बीतने के बाद ही पहनाया जा सकेगा।
साल 2011 की आबादी में दशकीय वृद्धि अनुपात के हिसाब से नगरपालिका की वर्तमान आबादी 3.23 लाख से अधिक होनी चाहिए। इस आबादी का 60 वार्डों में विभाजन करने पर एक वार्ड की औसत आबादी पांच हजार 388 हो रही है। नए प्रस्ताव में एक वार्ड की अधिकतम आबादी पांच हजार 388 और न्यूनतम आबादी का ती हजार 982 के करीब रहने का अनुमान है।
नगर निगम की प्रस्तावित वार्ड संख्या में नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों की संख्या 39 से बढकर 43 हो जाएगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी से 17 वार्ड बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र की आबादी एक लाख 97 हजार 585 है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 83458 है। इस प्रकार कुल जनसंख्या दो लाख 81 हजार 43 हो रही है। इस आबादी के हिसाब से प्रस्तावित 60 वार्डों की आबादी का एक वार्ड में औसत चार हजार 685 का हो रहा है।
नगर निगम में जो ग्रामीण क्षेत्र शामिल किया है, उसमें से 17 वार्ड बनाए जाएंगे। जिसमें जवासा की आबादी आठ हजार 505 है। जबकि बबेड़ी की आबादी भी सात हजार 287 है। बिजपुरी वार्ड में शामिल गांवों की आबादी भी छह हजार 785 है।
