कलेक्टर ने प्रस्तावों पर लगाई मुहर, 10 वार्डों की सीमाओं में हुआ परिवर्तन

MP News: मध्यप्रदेश के भिंड शहर में नगरपालिका ने करीब 15 दिन की कवायद के बाद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों का सीमांकन और पुर्नगठन कर लिया है। यह सूची शुक्रवार को ही तैयार हो गई थी, शनिवार को कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए।



हालांकि वार्डों के पुर्नगठन और सीमाओं के निर्धारण संबंधी विस्तृत जानकारी नगरपालिका के सूचना पटल पर रखी जाएगी। लेकिन सूत्रों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के करीब 10 वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। वार्ड क्रमांक 11 की आबादी करीब 12 हजार है, इसलिए इसमें से तीन वार्ड निर्धारित किए जाएंगे।